Final Fantasy I, II e III: la versione Pixel Remaster disponibile a fine luglio

Manca meno di un mese prima che tre classici dei JRPG tornino a splendere di nuova vita. Square Enix ha infatti annunciato che Final Fantasy I, II e III saranno disponibili a partire dal 28 luglio come parte della collezione Pixel Remaster, che ricordiamo arriverà su PC tramite Steam, oltre che su iOS e Android. La collezione intende riproporre questi titoli mantenendo fede allo stile originale in pixel art, che è stato aggiornato e reso più dettagliato ma senza intaccarne la personalità. Al progetto hanno contribuito anche l’artista originale Kazuko Shibuya e il leggendario compositore Nobuo Uematsu.











Queste nuove versioni, inoltre, includeranno funzionalità aggiuntive come supporto ai controller, interfaccia modernizzata e opzioni di combattimento automatico. Sarà inoltre aggiunto nuovo contenuto, come ad esempio il bestiario, la galleria e la possibilità di salvare in ogni momento.

La collezione Final Fantasy Pixel Remaster è attualmente disponibile in un bundle che include tutti i titoli permettendo di risparmiare il 22% sul prezzo totale, ottenendo gratuitamente anche tre brani della colonna sonora e due wallpaper per ciascun titolo. Acquistati singolarmente, Final Fantasy I e II costeranno 11,99€, mentre tutti i capitoli successivi avranno un prezzo di 17,99€.