Persona 4 Golden: più di un milione le copie vendute su Steam

A poca distanza dalla pubblicazione dei suoi risultati finanziari per il trimestre, Atlus ci ha tenuto a sottolineare un risultato in particolare. Se la cifra totale di copie vendute della serie Persona ha superato i 15 milioni, ben un milione di questi dipende da Persona 4 Golden su Steam. Il risultato è particolarmente notevole se si tiene presente che il titolo è stato pubblicato su questa piattaforma in tempi relativamente recenti – poco più di un anno fa – e che l’utenza PC è stata tradizionalmente snobbata dalla serie scolaresca di Atlus. Questo, ovviamente, fino a tempi più recenti: negli ultimi mesi la compagnia madre SEGA ha più volte sottolineato il suo interesse per il mercato PC, e a febbraio Persona 5 Strikers è arrivato anche su Steam.

