RiMS Racing rivela il suo parco moto e un nuovo circuito

Manca poco più di un mese al lancio di RiMS Racing, previsto per il 19 agosto su PC e console, e lo studio italiano RaceWard ha deciso di deliziarci con nuove informazioni sul suo titolo. Partiamo dal nuovo video pubblicato, che ci presenta un rapidissimo giro sul circuito di Suzuka; e quale moto migliore della Kawasaki Ninja ZX-10 RR per mostrarlo?











RaceWard ha inoltre rivelato quelle che saranno le otto moto presenti nel suo gioco, e cioè:

Kawasaki Ninja ZX-10 RR

Ninja ZX-10 RR Aprilia RSV4 1100 Factory

RSV4 1100 Factory BMW M 1000 RR

M 1000 RR Ducati Panigale V4 R

Panigale V4 R Honda CBR1000RR ABS

CBR1000RR ABS MV Agusta F4 RC

F4 RC Suzuki GSX-R1000R

GSX-R1000R Yamaha YZF-R1

Se per caso il numero vi sembra esiguo, tenete presente che RiMS Racing offre una precisione e un realismo senza pari nella ricostruzione interna di questi mezzi, delle quali potremo andare a modificare anche i componenti singoli. Il gioco sarà presente al Nacon Connect del 6 luglio alle 19:00, quindi se volete saperne di più non perdetevi quella diretta. Ma se invece la pazienza non è il vostro forte, potete andare a leggere l’anteprima del nostro Nicolò Paschetto.