Ghost of Tsushima Director's Cut: ecco l'annuncio ufficiale

Pare che non ci sia stato da attendere molto dopo l’apparizione sul sito dell’ESRB. Sony Interactive Entertainment ha infatti da poco annunciato ufficialmente Ghost of Tsushima Director’s Cut, che sarà disponibile su PS4 e PS5 il 20 agosto. Questa edizione del gioco includerà anche un contenuto aggiuntivo ambientato sull’isola di Iki, confermando dunque le voci in merito a un’espansione di qualche giorno fa.











Oltre alla nuova isola di Iki, con il suo carico di nuove ambientazioni, armi, armature e intrighi da risolvere (a colpi di katana), questa edizione del gioco includerà anche miglioramenti specifici per PS5: tempi di caricamento più brevi, risoluzione 4K, supporto ai 60 frame al secondo e al feedback aptico. Saranno inoltre introdotti vari aggiornamenti al gioco, accessibili a tutti i giocatori.

Chi già possiede Ghost of Tsushima su PS4 potrà passare alla versione Director’s Cut PS4 al prezzo di 19,99€, o a quella PS5 per 29,99€. Se invece, dopo il 20 agosto, avrete la Director’s Cut PS4, potrete passare alla versione PS5 per 9,99€.