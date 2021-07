Baldur's Gate 3: in programma un nuovo Panel from Hell

Larian Studios ha fissato la data del prossimo Panel from Hell, ormai consueto appuntamento nel corso del quale lo studio di sviluppo aggiorna i fan sullo stato dei lavori di Baldur’s Gate 3.

Il terzo Panel from Hell sarà incentrato sulle novità in arrivo con la prossima patch, ma ospiterà anche una sessione di gioco live che vedrà gli sviluppatori avventurarsi nel castello di Gravensteen.

L’evento verrà trasmesso in streaming sul canale Twitch di Larian Studios dalle 20:00 (ora italiana) dell’8 luglio.

