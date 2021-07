Tales of Arise: gli sviluppatori parlano del sistema di combattimento

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo video dedicato a Tales of Arise, il suo action JRPG in arrivo a settembre. A introdurre questo video sono stati il producer Yusuke Tomizawa e il project director Hirokazu Kagawa, che hanno parlato del sistema di combattimento e delle nuove funzionalità introdotte rispetto ai titoli precedenti della serie. I due hanno poi passato la parola all’art director Minoru Iwamoto, che ha spiegato gli sforzi fatti per rendere più espressivi i personaggi.











Tales of Arise uscirà il 10 settembre 2021 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Se volete saperne di più, potete trovare ulteriori informazioni nella nostra anteprima.