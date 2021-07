The Witcher: Monster Slayer, annunciata la data di lancio

Adorate l’universo di Geralt e amici, ma vi piacerebbe fosse un po’ più portatile? Ottime notizie per voi, in tal caso: Spokko e CD Projekt hanno terminato i lavori su The Witcher: Monster Slayer, titolo mobile che ci vedrà impegnati a dare la caccia a mostri di vario tipo, e che sarà disponibile a partire dal 21 luglio.











Il gioco ci vedrà impegnati in prima persona nel ruolo di witcher: usando la fotocamera del nostro telefono e le funzionalità di geolocalizzazione, andremo infatti a caccia di mostri nell’ambiente intorno a noi. Una sorta di Pokémon GO, solo con in più i letali combattimenti all’arma bianca. La preregistrazione a The Witcher: Monster Slayer è già disponibile su Google Play, e garantirà a tutto i giocatori che la faranno una spada speciale, che aumenterà del 10% i punti esperienza ottenuti.