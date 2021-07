Rainbow Six Extraction: ecco il video di presentazione di Alibi

Ubisoft ha preparato un breve trailer di Rainbow Six Extraction che mette in mostra le abilità di Alibi, una dei membri del team di operatori che REACT ha assemblato per contrastare la minaccia aliena degli Archei. Così come in Rainbow Six Siege, anche in questo caso l’operatrice italiana può contare su suoi ologrammi, utili per distrarre gli alieni mentre la squadra si mette in posizione.











Attenzione, però: Alibi potrà pure essere agile e sfuggente, ma allo stesso modo di tutti gli altri operatori se dovesse finire nelle grinfie degli Archei dovremo preparare una missione di soccorso. Rainbow Six Extraction sarà disponibile a partire dal 26 settembre su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Stadia.