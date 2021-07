Bloober Team: spuntano due progetti finanziati dall'Unione Europea

Nel mezzo delle indiscrezioni su un possibile nuovo Silent Hill, alimentate dalla recente partnership siglata con Konami, ecco spuntare due nuovi progetti di Bloober Team finanziati dall’Unione Europea tramite il programma Creative Europe.

Stando a quanto scoperto da alcuni utenti su Reddit, uno di questi progetti è indicato con il nome in codice Black. Finanziato nel 2019, il videogioco dovrebbe essere un horror in prima persona con un gameplay che fonde esplorazione e combattimenti a elementi di stampo survival. I combattimenti saranno all’arma bianca e vengono descritti come impegnativi: l’eroe di turno sarà quasi sempre in palese inferiorità numerica e basterà poco per farlo soccombere sotto i colpi nemici, pertanto è prevista anche l’opzione furtiva per aggirare i nemici e superare le avversità. Per quanto riguarda l’ambientazione, invece, questa dovrebbe essere a dir poco peculiare dal momento che saranno presenti degli alieni in un setting medievale.

Il secondo progetto, questa volta finanziato addirittura nel 2016, viene indicato con il nome in codice Dum Spiro. In questo caso si tratta sempre di un titolo horror, ma ambientato nel corso della Seconda Guerra Mondiale, in un ghetto per ebrei polacchi. I giocatori vestiranno i panni di un giovane ragazzo che proverà a salvare la sorella minore. Il gioco presenterà una meccanica che permetterà all’utente di valutare le conseguenze delle azioni nel momento in cui queste vengono effettuate dal protagonista, aumentando l’immersività e fornendo ai giocatori un certo senso di responsabilità nel momento in cui operano delle scelte.

È molto difficile che uno di questi titoli abbia qualcosa a che spartire con Silent Hill, dunque sarà interessante scoprire se e quando i videogiochi vedranno la luce, e se la collaborazione con Konami si riferisca a qualche altro progetto diverso da questi due.

