Gli autori di Beyond Good and Evil 2 al lavoro su un secondo videogioco

Sebbene di Beyond Good and Evil 2 non si abbiano più notizie già da diverso tempo, lo sviluppo sembra andare silenziosamente avanti. Tuttavia, lo studio che sta portando avanti il progetto – Ubisoft Montpellier – pare sia al lavoro anche su un secondo videogioco.

Lo veniamo a sapere proprio grazie a un annuncio pubblicato dallo studio francese su LinkedIn, dove leggiamo che il team è alla ricerca di un Community Developer in grado di gestire le strategie comunicative per Beyond Good and Evil 2 e un altro progetto ancora avvolto nel più stretto riserbo.

