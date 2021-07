Mortal Kombat 11: NetherRealm annuncia la fine dei DLC

Non c’è dubbio che Mortal Kombat 11 sia stato decisamente un prodotto di successo, e che i due anni dal lancio lo abbiano visto arricchirsi notevolmente. Lo studio di Ed Boon, però, ha deciso che è il momento di passare ad altro: tramite i suoi canali social, NetherRealm ha annunciato che concentrerà i suoi sforzi sul suo prossimo progetto e di non aspettarsi altri DLC per il gioco. È lecito attendersi, comunque, che lo studio continui a tenere d’occhio il suo titolo e ad assicurarsi che il suo funzionamento regolare non sia compromesso; ma, per quanto riguarda i nuovi contenuti, il viaggio di Mortal Kombat 11 finisce qui.

A questo punto, sono aperte le speculazioni su cosa possa essere questo prossimo progetto di NetherRealm Studios. Il candidato più probabile è ovviamente quell’Injustice 3 di cui si vocifera da tanto tempo, ma chissà che lo studio americano non abbia qualche sorpresa in serbo.