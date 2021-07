Final Fantasy XIV segna un nuovo record di giocatori su Steam

Final Fantasy XIV è uno dei titoli più di successo pubblicati da Square Enix, e non manca di dimostrarlo di continuo. Su console, di recente l’MMO ha lanciato la sua versione PS5, che dà un vero aspetto next-gen al suo mondo di gioco. Ma anche su PC i risultati sono più che buoni: poche ora fa, Final Fantasy XIV ha battuto infatti il suo record di giocatori in contemporanea su Steam, totalizzando ben 47.000 giocatori in contemporanea.

Oltre al presente, anche il futuro si prospetta promettente per i fan del MMORPG di Square Enix. A novembre arriverà l’attesa espansione Endwalker, che includerà fra le altre cose una nuova classe e nuove areee di gioco.