Guilty Gear Strive: in lavorazione il crossplay fra PC e PlayStation

Guilty Gear Strive prevede già il crossplay fra utenti PS4 e PS5, ma sembra che Daisuke e soci siano al lavoro per assicurarsi che anche l’utenza PC possa unirsi al resto della comunità. La notizia arriva da un’intervista pubblicata dal blog spagnolo Comunidad Arc System Works; una delle domande riguarda proprio l’implementazione di questa funzionalità, e i merito lo studio ha risposto come segue: “siamo sempre intenzionati a fare sì che sia possibile, e siamo nel bel mezzo del processo di verifica. Ma ci sono ancora problemi pratici, come l’organizzazione e i costi dei server. Ci vorrà ancora un po’ prima di poter annunciare qualcosa di concreto.”

Notoriamente, Sony e crossplay non vanno tanto d’accordo, quindi non è improbabile che siano questi i “problemi pratici” a cui Arc System Works fa riferimento. La sua aggiunta, in ogni caso, sarebbe un buon passo in avanti per il già ottimo Guilty Gear Strive.