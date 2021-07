Lost Judgement: ecco il filmato introduttivo del gioco di Ryu Ga Gotoku

SEGA ha condiviso il filmato introduttivo di Lost Judgement, titolo open world investigativo che sarà disponibile a partire dal 24 settembre 2021. Spinoff della serie Yakuza, questo nuovo capitolo delle avventure di Takayuki Yagami lo vedrà alle prese con nuovi, misteriosi casi. Il video che trovate di seguito è nella sua versione giapponese, accompagnato dalla canzone 蝸旋 (Rasen) di jon-YAKITORY. Potete trovare la versione sottotitolata in lingua inglese a questo link.











Con questo nuovo capitolo, Ryu Ga Gotoku Studio ha pensato in grande. Oltre ad aver espanso l’area di gioco, ha infatti introdotto un nuovo stile di combattimento e lavorato di scalpello per migliorare la qualità di inseguimenti e filmati. Lost Judgement sarà disponibile su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.