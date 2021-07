Encased: un trailer mostra il gameplay del GDR postapocalittico

Encased è uno dei numerosi progetti che possono contare sull’appoggio della nuova etichetta Prime Matter, ed è un gioco di ruolo che non fa mistero della sua ispirazione old-school. Basta infatti guardare l’ultimo trailer pubblicato per capire immediatamente che il gioco di Dark Crystal Games vuole essere una lettera d’amore a tutti i fan dei Fallout isometrici.











A giudicare dalla sua pagina Steam, però, ad ispirare il titolo non ci sono solo i classici di Bethesda ma anche una pietra miliare come Baldur’s Gate e il più recente Divinity: Original Sin. Encased è attualmente disponibile in Accesso Anticipato, al prezzo di lancio scontato di 19,99€.