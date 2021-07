Codemasters: Frank Sagnier e Rashid Varachia lasciano la compagnia

Electronic Arts ha fatto sapere che Frank Sagnier e Rashid Varachia, rispettivamente CEO e CFO di Codemasters, stanno per lasciare la compagnia. La coppia si dimetterà alla fine del mese di luglio, un paio di settimane dopo il lancio di F1 2021, la cui pubblicazione è prevista per il 16 di questo mese.

Secondo quanto riportato sulle colonne di GamesIndustry, le dimissioni di Sagnier e Varachia avrebbero sempre fatto parte del piano originale che ha portato all’acquisizione di Codemasters da parte di Electronic Arts, tuttavia il rapido processo di integrazione della compagnia britannica all’interno della scuderia del publisher a stelle e strisce ha velocizzato il processo di avvicendamento al vertice. Dopo l’addio degli ormai ex CEO e CFO di Codemasters, al loro posto subentreranno Clive Moody e Jonathan Bunney, attualmente SVP of Product Development e SVP of Publishing.

