Blair Witch arriva a sorpresa anche su Oculus Rift

Dopo l’arrivo su Oculus Quest a novembre dell’anno scorso, quatti quatti quelli di Lionsgate e Bloober Team si sono messi anche a sviluppare una versione di Blair Witch per Oculus Rift, che è ora disponibile al prezzo di 29,99€. Dovendo necessariamente contare sul supporto computazionale di un PC, questa versione può anche garantire una fedeltà grafica e in genere prestazioni superiori a quella per visore standalone.











E se sperate che l’inquietante foresta di Blair Witch possa arrivare su altri modelli di visori oltre all’Oculus Rift, buone notizie per voi. Bloober specifica infatti che il titolo arriverà presto su altre piattaforme, fra cui la già confermata PS VR.