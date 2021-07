Destiny 2: Bungie si prepara a presentare La Regina dei Sussurri?

Sugli account social di Destiny 2, Bungie ha appena pubblicato un annuncio alquanto sibillino. Alla data del 24 agosto, giorno in cui si terrà un nuovo showcase, è infatti associato uno strano simbolo e l’inquietante scritta “Sopravvivi alla verità”. Ovviamente, il sospetto numero uno per quanto riguarda tutti questi misteri è La Regina dei Sussurri, cioè la prossima grande espansione per il looter shooter, rinviata al 2022 nel mese di febbraio.

Questa espansione promette di essere un passo parecchio ambizioso per Bungie, sopratutto per quanto riguarda il comparto narrativo di Destiny 2; e chissà che lo studio non veda La Regina dei Sussurri anche come un’occasione di riscatto dopo la non brillante prova di Oltre la Luce.