DICE LA cambia nome e diventa Ripple Effect Studios

Electronic Arts ha fatto sapere che DICE LA ha cambiato nome in Ripple Effect Studios. La realtà californiana con sede a Los Angeles guidata da Christian Grass sta partecipando allo sviluppo di Battlefield 2042, ma ha anche fatto partire i lavori su un nuovo progetto ancora avvolto nel mistero.

“In Ripple Effect Studios, l’innovazione e la qualità sono di primaria importanza in ogni progetto poiché anche la più piccola idea può cambiare il mondo. Questa è la caratteristica distintiva dietro il nuovo nome dello studio“, ha affermato Christian Grass, General Manager di Ripple Effect Studios. “Siamo molto orgogliosi del nostro lavoro. DICE LA e il team di DICE faranno sempre parte del nostro DNA: negli ultimi otto anni, tuttavia, abbiamo sviluppato una nostra cultura e un nostro modo di lavorare. Siamo entusiasti di guardare al futuro, espandere il team e stabilire la nostra identità.”

Vince Zampella, nelle vesti di supervisore di Ripple Effect Studios, ha dichiarato: “Lo studio ha comprovata esperienza nel settore, ed è destinato a diventare un’altra roccaforte di videogiochi di alta qualità. Con un nuovo fantastico campus in arrivo a Los Angeles e posizioni disponibili da remoto, questo è un ottimo momento per pensare di unirsi a noi“.

Per finire, sia Grass che Zampella parteciperanno allo Spotlight di EA Play Live intitolato Il Futuro degli FPS, che andrà in onda a partire dalle 19:00 di oggi sul canale YouTube di Electronic Arts.

