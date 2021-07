Dark Souls III: arriva l'FPS Boost su Xbox Series X|S

I possessori di console Xbox di nuova generazione potranno finalmente godersi i dintorni del castello di Lothric con tutta la fluidità garantita dai sessanta frame al secondo. Microsoft ha infatti annunciato che Dark Souls III è ora compatibile con la funzione FPS Boost, che permette ai giochi in retrocompatibilità di sfruttare la potenza di Xbox Series X|S per garantire framerate più elevati senza ripercussioni sulla stabilità. Alcuni utenti hanno segnalato come anche questa versione mantenga la non particolarmente notevole risoluzione di 900p, presente nella versione originale per Xbox One; ma in ogni caso, non dubitiamo che i 60 fps saranno più che benvenuti a tutti i fan del titolo From Software.

