Deathloop: ecco il gameplay dallo State of Play

Come promesso da Sony, lo State of Play di stasera ha visto presenziare anche Deathloop, l’intrigante FPS in lavorazione presso Arcane Lyon. Il gioco si è mostrato con un video di gameplay di circa nove minuti, che ha mostrato Cole fare sfoggio dei suoi poteri per liberarsi dei perniciosi abitanti dell’isola di Blackreef, dove è intrappolato in un loop temporale.











Non pensate, però, che basti essere provetti pistoleri per poter arrivare alla fine del gioco. Per poter eliminare tutti i Visionari che impediscono a Cole di sfuggire dalla sua prigione, dovremo infatti imparare le loro abitudini e usarle a nostro vantaggio. E ovviamente, non dimenticatevi di Juliana: controllata da un altro giocatore o dall’IA, quest’ultima non vedrà l’ora di rovinare i nostri piani… con una buona dose di piombo. Deathloop uscirà il 14 settembre su PC tramite Steam e su PS5.