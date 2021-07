League of Legends: in arrivo il maxi-evento Sentinelle della Luce

Riot Games ha presentato il prossimo passo dello sviluppo narrativo di League of Legends, al quale sarà ovviamente legato un evento. Dopo l’avvento della Rovina e la distruzione che ha portato, è giunto il momento della rivalsa: a salvare il mondo di Runeterra saranno infatti le Sentinelle della Luce. Lo studio ha anche preparato un video cinematografico che serve da introduzione agli avvenimenti.











Sentinelle della Luce non è però un evento come tutti gli altri: coinvolgerà infatti tutti i giochi dell’universo di League of Legends (quindi anche Teamfight Tactics, Wild Rift e Legends of Runeterra) e vedrà qualche novità anche per Valorant. Iniziamo con il nuovo elemento più sostanzioso: a partire dal 14 luglio, sulla Landa degli Evocatori e territori correlati arriverà infatti un nuovo campione, la Sentinella ribelle Akshan. “Sentinella” per modo di dire: a giudicare dal suo kit, presentato in un recente video, sembra decisamente più indicato ad andare a rovinare la giornata agli avversari. Akshan arriverà su League of Legends il 22 luglio.

Le Sentinelle della Luce si concretizzerà anche in una serie di missioni in game, che permetteranno di sbloccare ricompense speciali. Queste missioni sono attualmente già iniziate, e termineranno il 3 agosto; vale la pena tenere presente che l’accesso alla storia è completamente gratuito per tutti i giocatori. Saranno inoltre presenti nuovi aspetti per molti campioni, fra cui aspetti da Sentinella per Vayne, Olaf, Irelia, Graves e altri ancora, e aspetti della Rovina per Pantheon e Miss Fortune (che, oltretutto, avrà a che fare con il Re in Rovina anche in un gioco a sé). Saranno inoltre introdotte varie novità in Teamfight Tactics (nuovi oggetti Radiosi, nuova classe Sentinelle), così come in Wild Rift (che vedrà l’arrivo di Lucian, Senna e Akshan), Legends of Runeterra (dove arriveranno Akshan e Viego). Entrambi questi titoli avranno poi eventi speciali a tema. Per finire, Valorant vedrà l’arrivo di due bundle di armi, in tema rispettivamente Rovina e Sentinelle.