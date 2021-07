F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch, pubblicato un nuovo trailer di gameplay

Fra le varie novità presentate allo State of Play di ieri sera, è tornato a farsi vedere anche F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch, un interessante metroidvania con ambientazione dieselpunk. Sviluppato dallo studio cinese TiGames e pubblicato da bilibili, il titolo ha anche rivelato la sua data di lancio, prevista per il 7 settembre 2021.











Com’è lecito aspettarsi da un gioco con un titolo del genere, in F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch i combattimenti avranno un ruolo di primo piano, ma non mancheranno di avere un loro peso anche le fasi d’esplorazione. Oltre che su PS4 e su PS5, il gioco arriverà anche su Steam, ma con tutta probabilità ci sarà da aspettare il consueto anno di esclusiva temporale.