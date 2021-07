Abandoned: presto disponibile su PS5 l'app per i trailer

Dopo un lungo periodo di silenzio, BLUE BOX Game Studios è tornata a farsi viva per annunciare l’imminente disponibilità dell’app da cui visionare i trailer di Abandoned, misterioso videogioco horror in arrivo esclusivamente su PS5.

Lo studio di sviluppo ha fatto sapere che gli interessati potranno scaricare l’applicazione dal PlayStation Store a partire dal 29 luglio, mentre una introduzione (qualsiasi cosa vorrà dire) verrà pubblicata il successivo 10 agosto. Per il primo trailer, invece, bisognerà attendere fino alla fine di agosto.

Insomma, la pantomima di Abandoned è destinata a continuare ancora a lungo.

