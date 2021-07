Genshin Impact: Inazuma in arrivo nella versione 2.0, ecco il trailer

Il team di sviluppo cinese miHoYo ha presentato l’aggiornamento 2.0 per Genshin Impact, che arriverà il 21 luglio e si prospetta ricco di novità. Questa patch, che avrà il poetico nome di “The Immovable God and the Eternal Euthymia”, vedrà l’arrivo di Inazuma, terza delle sette città previste per l’action RPG free to play.











La storia della nuova città ci potrerà a scoprire i segreti nascosti dietro al suo governatore, il temibile Raiden Shogun, attualmente alla ricerca dell’eternità. A differenza delle due città di Monstadt e Liyue, Inazuma è caratterizzata da un tempo atmosferico alquanto variabile: nel giro di pochi minuti, una rinfrescante brezza marina può trasformarsi in una terribile tempesta; più che adatto, visto chi detta legge in questa cittadina dagli affascinanti panorami. L’area che circonda Inazuma è costituita da sei isole, ma con la versione 2.0 di Genshin Impact solo tre saranno visitabili. Logicamente, in queste zone potremo trovare nuovi nemici e, ovviamente, tutta una serie di nuove sfide e quest che aspettano solo di essere risolte da prodi avventurieri.

Ricordiamo che il gioco è attualmente disponibile su PC, PS4, PS5, Android e iOS. A partire dalla versione 2.0, queste piattaforme permetteranno il trasferimento dei salvataggi.