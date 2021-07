Atlus festeggia il 25° anniversario di Persona, sette progetti in lavorazione

A partire dal prossimo mese di settembre, Atlus darà il via ai festeggiamenti per il 25° anniversario di Persona, la saga di JRPG nata come spin-off di Shin Megami Tensei.

A tal proposito, la compagnia giapponese ha aperto un sito ufficiale dedicato proprio al raggiungimento di questo traguardo. Qui leggiamo non solo che i videogiochi appartenenti al franchise di Persona hanno venduto complessivamente la bellezza di 15 milioni di copie in tutto il mondo, ma anche che Atlus ha in cantiere ben sette iniziative per celebrare opportunamente l’anniversario. Il primo di questi sette progetti verrà presentato proprio a settembre, mentre gli altri verranno scaglionati nel tempo fino all’autunno del 2022.

Ovviamente non vediamo l’ora di saperne di più!

