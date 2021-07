Elite Dangerous Odyssey per console rinviato a data da destinarsi

Dopo il lancio tutt’altro che perfetto della versione PC di Elite Dangerous Odyssey, Frontier Developments ha deciso di rinviare a data da destinarsi la pubblicazione dell’espansione su console.

A dare la notizia ci ha pensato direttamente David Braben, il fondatore dello studio britannico, il quale con un post pubblicato sul forum ufficiale della compagnia ha spiegato che il team di sviluppo ha deciso di concentrarsi prima di tutto sulla risoluzione dei tanti problemi che affliggono la versione PC di Odyssey. Pertanto, l’espansione di Elite Dangerous atterrerà su console PlayStation e Xbox solamente quando il gioco per PC avrà raggiunto un livello qualitativo in linea con gli standard richiesti dalla community.

Braben e compagni non si sono sbilanciati su una possibile finestra di lancio, anche perché non si conosce ancora quanto tempo sarà richiesto affinché Elite Dangerous Odyssey possa girare su computer senza particolari problemi.

Condividi con gli amici Inviare