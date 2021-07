Phoenix Point presto su console con la Behemoth Edition

Snapshot Games ha presentato Phoenix Point: Behemoth Edition, una nuova versione del tattico a turni firmato da Julian Gollop – l’autore di X-Com – in arrivo tra qualche mese su console.











Il video di annuncio, cortesia di IGN, presenta le caratteristiche principali di questa edizione, la quale includerà tutti i DLC pubblicati su PC, più una quarta espansione inedita. Non mancherà un’interfaccia modificata e un sistema di controllo che si adatti al meglio ai pad delle rispettive piattaforme.

Inoltre, chiunque acquisterà Phoenix Point: Behemoth Edition per PS4 o Xbox One riceverà gratuitamente l’aggiornamento alle rispettive versioni per PS5 e Xbox Series X|S. Da notare che l’update next-gen verrà pubblicato dopo il lancio di questa edizione, previsto per il prossimo 1° ottobre.