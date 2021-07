EA Play Live: il prossimo Spotlight è dedicato agli indie

Electronic Arts sta per diffondere una nuova puntata di EA Play Live Spotlight, uno degli assaggi in preparazione dell’evento principale che si terrà il prossimo 22 luglio.

Questo secondo appuntamento intitolato “EA Originals <3 Studi Indipendenti” sarà, come facilmente intuibile, dedicato a quei team indie supportati da Electronic Arts nelle loro produzioni. Durante la trasmissione che andrà in onda a partire dalle 19:00 di oggi sul canale YouTube di EA interverranno diverse personalità della scena indipendente. Si parte con Josef Fares di Hazelight Studios, che parlerà invece del successo di It Takes Two. Olov Redmalm di Zoink coprirà la nuova IP dello studio, Lost in Random, in arrivo su PC e console nel 2021. Abubakar Salim e Mel Phillips di Silver Rain discuteranno del loro studio nato appena due anni fa, il cui primo videogioco riceverà finanziamenti e supporto editoriale da EA Originals. Infine, Guha Bala di Velan Studios condividerà discuterà degli ultimi aggiornamenti di Knockout City.

Condividi con gli amici Inviare