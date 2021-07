Ninja Gaiden: Master Collection si aggiorna su PC con le opzioni grafiche

Il lancio di Ninja Gaiden: Master Collection non è certo stato felice. Oltre a una versione Switch piagata da un comparto tecnico non all’altezza, anche gli episodi approdati su PC si sono subito distinti per i motivi sbagliati. Per esempio, erano disponibili solo le risoluzioni 720p, 1080p e 4K, e udite udite, per impostarle la pagina Steam del gioco ci invitava a utilizzare le opzioni di lancio della piattaforma di Valve.

Fortunatamente, sembra proprio che Team Ninja abbia deciso di mettere una pezza a queste mancanze. L’ultima patch rilasciata per i tre titoli di Ninja Gaiden: Master Collection include infatti un selettore per la risoluzione, oltre a opzioni per Vsync, triple buffering, antialiasing, depth of field e ombre.