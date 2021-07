Ghostwire: Tokyo rinviato ai primi mesi del 2022

Tramite i suoi canali social, Tango Gameworks ha annunciato che lo sviluppo di Ghostwire: Tokyo richiederà più tempo del previsto, e che la finestra di lancio andrà dunque a cadere nei primi mesi del 2022. Fra i motivi portati dallo studio per questo rinvio, c’è la volontà di assicurare la buona salute di tutti i suoi dipendenti, oltre che l’interesse ad assicurarsi che il titolo rispetti le aspettative dei suoi fan.

Presentato nel corso dell’E3 2019, Ghostwire: Tokyo è il nuovo titolo del creatore di The Evil Within Shiniji Mikami, e ci porterà in una Tokyo infestata da aggressive apparizioni soprannaturali. Il titolo è attualmente previsto solo per PC e PS5, ma il passaggio di Tango Gameworks sotto l’egida di Xbox Game Studios non ne rende improbabile una futura versione per Xbox Series X|S.