Nickelodeon All-Star Brawl annunciato, ecco il trailer

Avete mai sognato di vedere Patrick di Spongebob e Donatello delle Tartarughe Ninja prendersi a ceffoni? Se l’avete fatto, sappiate che i vostri sogni sono davvero strani, ma in ogni caso potranno vedersi realizzati. L’emittente televisiva francese che ne detiene i diritti ha infatti annunciato Nickelodeon All-Star Brawl, un picchiaduro platformer che sarà sviluppato da Ludosity e Fair Play Labs. Il roster finale non è ancora completo, ma il trailer mette già in mostra una bella varietà di lottatori.











Nickelodeon: All-Star Brawl includerà un totale di 20 stage a tema e modalità sia singleplayer che multiplayer. Uscirà nell‘autunno 2021 su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch; una versione per PC dovrebbe essere nei piani, ma non ancora confermata ufficialmente. Gli sviluppatori hanno inoltre dichiarato che il gioco supporterà il rollback netcode “sulle piattaforme su cui è compatibile”.