Ender Lilies: Quietus of the Knights arriverà su PS4 e PS5 a luglio

Già uscito su PC e su piattaforme Xbox nel corso del mese di giugno, il metroidvania Ender Lilies: Quietus of the Knights si prepara ad arrivare anche su console Sony. Il publisher Binary Haze ha infatti annunciato che il gioco sviluppato da Live Wire e Adglobe arriverà su PS4 e PS5 il 20 luglio alle ore 16:00. Lo studio ha poi specificato che la versione PS5 non include miglioramenti specifici rispetto a quella per PS4.

Ender Lilies: Quietus of the Knights segue le vicende della giovane Lily e del cavaliere che la protegge, impegnati ad attraversare un reame condotto alla rovina dalla necropiogga e a scoprire i suoi segreti. Su Steam, il gioco conta attualmente un 94% di recensioni positive.