Chernobylite: ecco il trailer della storia di Igor

Lo studio di sviluppo The Farm 51 ha pubblicato un nuovo video del suo Chernobylite. Dopo averci mostrato le vicende di Tatyana, è giunto il momento anche del protagonista Igor, ex dipendente del reattore nucleare di Chernobyl che torna nella zona di esclusione per scoprire la verità sulla scomparsa della sua amata, avvenuta trent’anni prima. Già, perché nei pressi del reattore il tempo non scorre linearmente.











Nel corso della sua esplorazione della zona di esclusione, Igor dovrà compiere delle scelte che potranno cambiare perfino il passato, e riportarlo da Tatyana. Chernobylite è attualmente disponibile in Accesso Anticipato su Steam, con la versione finale in arrivo il 28 luglio. Oltre che su PC, il gioco arriverà anche su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.