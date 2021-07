Milan Games Week & Cartoomics 2021: ecco le date dell'evento

No, non abbiamo deciso di fare i pigri unendo due news in una: quest’anno infatti Milan Games Week e Cartoomics uniscono le forze, e gli organizzatori hanno da poco annunciato che l’evento combinato si terrà dal 12 al 14 novembre nel quartiere espositivo di Fiera Milano a Rho. Nel corso della serata di ieri, si è aperta una prevendita a sorpresa, ma non perdete tempo ad affrettarvi: tutti i biglietti sono infatti stati venduti in pochissimi minuti. La prevendita ufficiale, invece, prenderà il via a settembre, e garantirà a tutti i partecipanti la possibilità di partecipare nel rispetto delle normative di sicurezza.

Giunto alla sua undicesima edizione, il MIlan Games Week è uno degli eventi italiani più importanti per quanto riguarda i videogiochi, e vedrà la presenza di anteprime, approfondimenti e tornei di esport. L’unione con il Cartoomics garantirà una vera e propria esperienza crossmediale.