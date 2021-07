The Caligula Effect 2: pubblicato un nuovo trailer di gameplay

NIS America ha pubblicato un nuovo trailer dedicato al gameplay di The Caligula Effect 2, il videogioco di ruolo giapponese sviluppato da Historia Inc in arrivo tra qualche mese su PS4 e Nintendo Switch.











Questa la sinossi del videogioco: “Una virtuadoll di nome Regret ha creato il mondo di Redo per salvare le persone dai loro rimpianti passati imprigionandole inconsapevolmente in una simulazione. Tuttavia, questo “paradiso” viene scosso fino in fondo quando un idolo virtuale di nome χ irrompe nella realtà virtuale di Regret e ripristina i ricordi del mondo reale in uno studente delle superiori. Per sfuggire a Redo, viene ristabilito il Go-Home Club, un gruppo di resistenza che cerca di combattere contro Regret e le sue forze dell’ordine, gli Obbligato Musicians.”

The Caligula Effect 2 sarà disponibile su entrambe le piattaforme dal 22 ottobre 2021.