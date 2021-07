Nintendo annuncia la versione fisica di Laboratorio di Videogiochi

Pubblicato in formato digitale lo scorso mese di giugno (qui la nostra recensione), Laboratorio di Videogiochi sta per ottenere un’apposita versione fisica che raggiungerà gli scaffali dei negozi a settembre.

Laboratorio di Videogiochi guida gli utenti passo dopo passo nella creazione di esperienze videoludiche, insegnando i passaggi fondamentali a chiunque abbia voglia di apprendere come si sviluppano effettivamente i videogiochi. Attraverso una serie di lezioni, i giocatori scopriranno come costruire giochi da zero, posizionando creature colorate chiamate Nodon e collegandole tra loro.

L’edizione retail sarà disponibile a partire dal 10 settembre.

