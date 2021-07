Shin Megami Tensei V: ecco il nuovo story trailer

Atlus ha confezionato lo story trailer di Shin Megami Tensei V, il JRPG in dirittura di arrivo esclusivamente su Nintendo Switch nel corso del prossimo autunno.











Il video alterna sequenze di gameplay ad altre dal taglio cinematografico per presentarci alcuni dei personaggi e i rispettivi background narrativi. Come in altri capitoli della serie, anche in Shin Megami Tensei V le azioni del giocatore segneranno il sentiero da percorrere, andando a modificare la storia e infine il finale del gioco.

Shin Megami Tensei V sarà disponibile in tutto il mondo dal 12 novembre 2021.