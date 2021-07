Gamescom 2021: Bandai, Bethesda e SEGA confermano la loro presenza

L’ente organizzatore Koelmnesse ha condiviso una prima lista dei partecipanti alla Gamescom 2021, che si terrà in versione solo online dal 25 al 27 agosto. Non mancano ovviamente nomi importanti, come quelli di 505 Games, Bethesda, Bandai Namco, Electronic Arts, SEGA, Ubisoft e Xbox. Ovviamente, la lista ci permette di fare qualche ipotesi sui titoli che vedremo nel corso di questa kermesse. Bandai Namco, per esempio, potrebbe rivelarci qualche altro dettaglio su Elden Ring, del quale di recente abbiamo visto un corposo trailer, e Xbox potrebbe approfittare di questa occasione per rivelare le ultime due civiltà di Age of Empires IV, delle quali per ora si conosce solo il nome (Sacro Romano Impero e Rus). Electronic Arts, invece, non mancherà sicuramente di dedicare spazio a Battlefield 2042 e al recentemente annunciato FIFA 22.

Se però ai titoli altisonanti preferite gli sviluppatori indie, niente paura: la Gamescom 2021 promette che oltre ai publisher saranno presenti anche 80 titoli indie come parte dell’Indie Arena Booth, più altri 40 che saranno mostrati durante l’Arcade Village. La lista dei partecipanti che hanno per ora confermato la loro presenza consiste di:

505 Games

Activision

Aerosoft

Assemble Entertainment

astragon Entertainment

BANDAI NAMCO Entertainment

Bethesda Softworks

Electronic Arts

GAMEVIL COM2US Europe

Headup

Koch Media

NExT Studios (Tencent Games)

SEGA Europe

Team17

Thunderful Games

Ubisoft

Wargaming

Xbox