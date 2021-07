Death's Door torna a farsi vedere con un nuovo trailer di gameplay

Non sappiamo voi che ci state leggendo, ma qua in redazione contiamo sicuramente Death’s Door come uno dei titoli più interessanti in arrivo a breve termine. L’action di Acid Nerve sarà disponibile infatti a partire dal 20 luglio su PC e console Xbox, ed è di recente tornato a mostrarsi con nuovo trailer che ne mette in mostra il gameplay.











Il pennuto protagonista di Death’s Door avrà il suo bel da fare nei colorati mondi che si troverà ad attraversare, e dove oltre a un variegato cast di personaggi secondari dovrà affrontare anche enormi e implacabili boss.