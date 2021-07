Phil Spencer: il controller Xbox potrebbe imparare dal Dualsense

Non è certo una novità se diciamo che una delle cose più notevoli della nuova PS5 è il DualSense, e in particolare il suo feedback aptico: chiedere al nostro Stefano Calzati per credere. Di questo ne è evidentemente consapevole anche il numero uno dellla concorrenza, e cioè Phil Spencer. Proprio il capo di Xbox, nel corso di una sua apparizione al Kinda Funny Podcast (riportata da VGC) si è ritrovato a parlare del DualSense e di come, tutto sommato, non sarebbe male se anche il controller Xbox adottasse alcune delle sue soluzioni. “Stiamo sicuramente pensando a diversi tipi di dispositivi e a cosa possono apportare ai videogiochi. Probabilmente lavoreremo un po’ sul nostro controller. Credo che Sony abbia fatto un buon lavoro con il loro, e non possiamo fare a meno di guardarlo e pensare che anche noi dovremo fare lo stesso.”

Complimenti alla concorrenza a parte, Phil Spencer ha parlato anche del campo della realtà virtuale, ma specificando che difficilmente vedremo un visore Microsoft fare la sua apparizione nei prossimi mesi.