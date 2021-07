Resident Evil Re:Verse rinviato nuovamente, uscirà nel 2022

Capcom ha comunicato la sua decisione di rinviare nuovamente Resident Evil Re:Verse. Inizialmente previsto in contemporanea con Resident Evil Village, il gioco multiplayer era stato poi rimandato a luglio 2021 in seguito al feedback non ottimistico ricevuto dall’utenza. Neanche questa data sarà però quella definitiva: per assicurare un’esperienza di gameplay dagli alti standard, il publisher ha deciso infatti che il gioco uscirà nel corso del 2022; informazioni più precise sulla data di lancio saranno condivise in futuro. Capcom suggerisce inoltre che chi ha preacquistato Village si assicuri di non perdere il suo codice per Re:Verse, o lo aggiunga già da ora al suo account.

Resident Evil Re:Verse vede fino a 6 giocatori sfidarsi in agguerriti deathmatch con tutti i protagonisti più famosi della serie, e sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One.