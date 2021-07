Streets of Rage 4 Mr. X Nightmare: ecco il trailer di lancio del DLC

Dopo mesi di attesa, è finalmente disponibile il tanto anticipato DLC Mr. X Nightmare per Streets of Rage 4. Questo contenuto aggiuntivo includerà tre nuovi personaggi (Estel Aguirre, Max Power e Shiva), nuove armi e ovviamente una serie di nuove sfide, legate alla realtà virtuale che i nostri protagonisti useranno per prepararsi a future minacce. E c’è anche un bel trailer di lancio che mette in mostra tutte le novità introdotte da Guard Crush, Lizardcube e Dotemu.











Oltre al DLC, su Streets of Rage 4 arriva anche un aggiornamento gratuito per tutti i giocatori, che introduce palette di colori aggiuntive e la nuova difficoltà Mania+. Mr X. Nightmare è già disponibile su tutte le piattaforme al prezzo di 7,99€. Su Steam, lo potete trovare a un prezzo scontato del 15% come offerta di lancio.