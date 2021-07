L’espansione War for Wakanda segna un passo importante per il futuro di Marvel’s Avenger. In arrivo entro la fine del 2021, vedrà infatti l’introduzione di un nuovo, importante segmento della campagna, ambientato nella nazione africana tecnologicamente avanzata di Wakanda, e l’arrivo del supereroe noto come Black Panther. Grazie a Entertainment Weekly, siamo venuti a sapere chi darà la voce a proprio a quest’ultimo: il ruolo sarà ricoperto da Christopher Judge, un nome che si è già fatto riconoscere per aver prestato le sue corde vocali a Kratos, il protagonista di God of War.

Curiosamente, pare che inizialmente Judge avesse rifiutato l’incarico. L’idea di doversi confrontare con Chadwick Boseman, l’attore recentemente scomparso che ha prestato le sue fattezze alla versione cinematografica di Black Panther, l’avrebbe infatti intimidito. Alla fine, però, il doppiatore ha accettato “perché mia madre e i miei figli mi hanno detto che se non l’avessi fatto, mi avrebbero disconosciuto”.

Oltre a parlare di Christopher Judge e del tipo di preparazione da lui affrontato per essere pronto a ricoprire il ruolo di Black Panther, l’articolo ha anche rivelato qualche informazione aggiuntiva su War for Wakanda. T’challa, per esempio, viene descritto come qualcuno che ha già una buona esperienza come re; l’avventura videoludica non lo vedrà agli inizi della sua carriera. L’antagonista Ulysses Klaw, inoltre, ha un motivo di ripicca personale contro Wakanda che viene descritto come “diverso rispetto ai fumetti.”