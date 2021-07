Project 1v1, l'FPS competitivo di Gearbox, è ancora in sviluppo

Ben quattro anni fa, Gearbox Software aveva annunciato di essere al lavoro su un nuovo gioco. Intitolato temporaneamente Project 1v1, questo FPS competitivo vedeva due giocatori sfidarsi in un’arena, e includeva un metagame basato sulle carte collezionabili sul quale non erano stati condivisi dettagli. Da allora, il gioco è svanito dai radar, e perfino il suo sito web non è più accessibile. Sembra però che Gearbox non abbia deciso di abbandonare la sua idea: in un tweet, il CEO della compagnia Randy Pitchford ha infatti chiarito che il progetto è ancora in corso, e che non vede l’ora di poterci mostrare cosa ne verrà fuori.

La compagnia texana non è certo nuova all’annunciare progetti che poi non sembrano mai vedere la luce del sole. I fan della serie Brothers in Arms, per esempio, sono da anni in attesa di un quarto capitolo, e Gearbox stessa non manca di stuzzicare le aspettative a intervalli regolari. Chissà se anche Project 1v1 andrà incontro allo stesso destino.