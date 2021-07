Microsoft Flight Simulator: arrivano gli elicotteri

Non solo aerei in Microsoft Flight Simulator, in futuro avremo modo di solcare i cieli del simulatore di volo mettendo virtualmente piede nelle cabine di diversi elicotteri.

Tramite un aggiornamento pubblicato sul sito ufficiale, gli sviluppatori hanno difatti reso noto che una delle feature più richieste dagli appassionati, l’aggiunta degli elicotteri, è stata messa in cantiere e presumibilmente vedrà la luce del sole nel corso del 2022. Purtroppo non sono stati diffusi ulteriori dettagli: sappiamo solamente che gli sviluppatori hanno pianificato i lavori legati a tale feature, sebbene lo sviluppo vero e proprio non sia ancora partito.

Nel frattempo, Asobo Studio sta finalizzando l’update che promette di migliorare sensibilmente le performance su PC la cui uscita è prevista per il 27 luglio, lo stesso giorno in cui Microsoft Flight Simulator approderà su Xbox Series X|S.

