Ubisoft rinvia l'uscita di Rainbow Six Extraction e Riders Republic

Nonostante le date di uscita di Rainbow Six Extraction e Riders Republic siano state annunciate appena un mese fa, Ubisoft ha fatto sapere di aver rinviato la pubblicazione di entrambi i videogiochi.

Nel caso di Rainbow Six Extraction, il cui lancio era inizialmente previsto per il 16 settembre, la release è slittata a gennaio 2022. Per Riders Republic, invece, bisognerà attendere il prossimo 28 ottobre 2021: due mesi di ritardo rispetto alla data precedente.

Ubisoft spiega entrambi i rinvii con la volontà di realizzare il miglior prodotto possibile, pertanto gli sviluppatori hanno bisogno di più tempo affinché ciò sia possibile.

