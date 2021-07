Psychonauts 2: pubblicato il trailer della storia

Pronti a vivere nuovamente folli avventure in compagnia di Raz e amici pisconauti? Dopo quindici anni di attesa, manca ormai solo un mese al lancio di Psychonauts 2, che segna il ritorno in grande stile del pazzo mondo creato da Tim Schafer. Frutto della collaborazione con gli Xbox Games Studios di Microsoft, il gioco torna a farsi vedere con un nuovo trailer dedicato alla storia.











Psychonauts 2 arriverà su PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, Mac e Linux a partire dal 25 agosto. Sarà inoltre disponibile fin dal day one su Xbox Game Pass. Oltre a riprendere la storia, il gioco non mancherà di introdurre nuove meccaniche. Se siete curiosi di saperne di più, fate un salto a leggere l’anteprima di Claudio Magistrelli.