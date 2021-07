Tom Clancy's XDefiant è il nuovo FPS free-to-play di Ubisoft

Ubisoft ha presentato Tom Clancy’s XDefiant, un nuovo FPS online free-to-play in arrivo prossimamente su PC e console che racchiude in sé diverse serie di videogiochi ispirate ai lavori del compianto scrittore americano.











In Tom Clancy’s XDefiant troveremo quattro fazioni in guerra tra loro: si tratta dei i Reietti, i Purificatori, i Lupi ed Echelon. Le primi due provengono da The Division, mentre le rimanenti sono tratte rispettivamente da Ghost Recon e Splinter Cell. I vari personaggi che i giocatori potranno impersonare appartengono a questo poker di fazioni, e portano con sé abilità e caratteristiche univoche. Per esempio, i Purificatori possono armarsi di lanciafiamme, mentre gli appartenenti a Echelon hanno a disposizione vari gadget come visori notturni e altre diavolerie tecnologiche.

Non si conosce ancora la finestra di uscita di Tom Clancy’s XDefiant, tuttavia sappiamo che lo shooter online approderà prossimamente su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Google Stadia. Nel frattempo, Ubisoft ha promesso che organizzerà alcune sessioni di prova da qui alla release, la prima delle quali paritrà il prossimo 5 agosto ma sarà riservata ai soli residenti negli Stati Uniti e in Canada.