Tencent acquisisce una quota di maggioranza di Stunlock Studios

Non solo Sumo Group, la cui acquisizione dovrebbe finalizzarsi a breve, Tencent è appena entrata in possesso della quota di maggioranza di Stunlock Studios, il team svedese autore di Battlerite e del prossimo V Rising.

Le due compagnie assicurano che lo studio scandinavo continuerà a operare in autonomia senza alcuna modifica nella sua struttura di business, tuttavia il supporto di Tencent permetterà a Stunlock Studios si avere accesso a più risorse e dunque a una maggiore sicurezza economica.

Tencent aveva già acquisito una parte delle azioni del team svedese nel 2019, successivamente a una partnership che ha permesso a Stunlock di pubblicare Battlerite in Cina. Ora il colosso cinese ha deciso di portare questa collaborazione a un livello superiore.

